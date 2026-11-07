[Video] Hà Nội xén vỉa hè, dải phân cách giữa 7 tuyến phố để giảm ùn tắc giao thông
Ngày 7/11, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị chuẩn bị thực hiện dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông ở 7 tuyến đường, phố: Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám và Khuất Duy Tiến.
Việc thi công mở rộng 7 tuyến đường chủ yếu vào ban đêm, từ 22 giờ 30 đến 5 giờ sáng hôm sau, theo nguyên tắc dứt điểm xong từng đoạn khoảng 200 - 300m mới chuyển sang đoạn tiếp theo.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-xen-via-he-dai-phan-cach-giua-7-tuyen-pho-de-giam-un-tac-giao-thong-post1000965.html