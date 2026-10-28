[Video] Hà Nội xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào phát triển đô thị, hạ tầng chiến lược, tháo gỡ những tồn tại kéo dài và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, đáng chú ý là các cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án trên địa bàn thành phố. Việc xử lý phải gắn với làm rõ trách nhiệm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh lãng phí nguồn lực.

Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét cơ chế bố trí quỹ nhà ở xã hội để các hộ gia đình, cá nhân khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua nhà không phải qua bốc thăm. Chính sách góp phần cải thiện điều kiện sống, gắn với mục tiêu giãn dân, chỉnh trang đô thị và bảo tồn không gian đô thị lịch sử.