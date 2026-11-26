Theo UBND thành phố, Hà Nội hiện có 608.641 người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trong đó, 606.537 người nhận qua tài khoản, đạt 99,65%; 2.104 người nhận tiền mặt tại các điểm chi trả. Đáng chú ý, trong nhóm nhận qua tài khoản có 78.067 người đang ủy quyền cho người khác nhận thay. Đây là những nhóm cần được rà soát, tuyên truyền và hỗ trợ chuyển sang tài khoản cá nhân chính chủ.

HƯƠNG GIANG