[Video] Hà Nội ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng Công an Thủ đô

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Kết luận số 86-KL/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TU, xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá kết quả hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận những chuyển biến rõ nét của lực lượng Công an thành phố trên nhiều mặt công tác. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tổ chức bộ máy cơ bản tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ngày càng được củng cố, nâng cao trình độ.