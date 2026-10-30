[Video] Hà Nội: tổng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 16,2%

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 của ABBank, BVBank và Vietbank tăng từ 52% đến gần 90% so với cùng kỳ. Phía sau mức tăng trưởng ấn tượng là những động lực khác nhau, từ thu nhập lãi thuần, nguồn thu ngoài lãi đến biến động chi phí và trích lập dự phòng. Phân tích những yếu tố này giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá chất lượng lợi nhuận và khả năng duy trì tăng trưởng của từng ngân hàng.