[Video] Hà Nội: tổng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 16,2%
Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội đạt 916 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 132,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 34,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1%.
Riêng tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 104,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-tong-ban-le-hang-hoa-va-dich-vu-tieu-dung-10-thang-tang-162-post999096.html