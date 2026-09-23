[Video] Hà Nội tìm giải pháp, xử lý căn cơ ngập úng lưu vực sông Bùi, sông Tích
Sau đợt mưa lũ vừa qua, một số khu vực phía Tây Hà Nội vẫn ngập dù mưa đã kết thúc nhiều ngày. Ngày 23/9, thành phố đã họp với các sở, ngành và địa phương để sớm có giải pháp kỹ thuật, từng bước xử lý căn cơ tình trạng ngập úng kéo dài tại lưu vực sông Bùi, sông Tích.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, đồng thời khẩn trương triển khai nghiên cứu tổng thể để sớm có giải pháp kỹ thuật, từng bước xử lý căn cơ tình trạng ngập úng kéo dài tại lưu vực sông Bùi, sông Tích.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-tim-giai-phap-xu-ly-can-co-ngap-ung-luu-vuc-song-bui-song-tich-post990576.html