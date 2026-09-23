[Video] Hà Nội tìm giải pháp, xử lý căn cơ ngập úng lưu vực sông Bùi, sông Tích

Ngày 23.9, sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng đến hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngập, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn và triều cường.