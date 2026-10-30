[Video] Hà Nội: thu ngân sách 10 tháng vượt dự toán cả năm

Từ nhà văn hóa thôn đến từng hộ gia đình, những buổi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đang giúp người dân Lào Cai làm quen với các tiện ích số. Cùng với đầu tư hạ tầng, các địa phương chú trọng phổ cập kỹ năng theo cách dễ hiểu, dễ thực hành, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.