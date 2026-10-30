[Video] Hà Nội: thu ngân sách 10 tháng vượt dự toán cả năm
Theo Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy nguồn thu ngân sách tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Trong tổng thu, thu nội địa đạt 611 nghìn tỷ đồng, vượt 0,2% dự toán và tăng 10,4%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 37,1 nghìn tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán, tăng 20%. Thu từ dầu thô đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,8% so với cùng kỳ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-thu-ngan-sach-10-thang-vuot-du-toan-ca-nam-post999101.html