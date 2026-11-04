[Video] Hà Nội thông qua nghị quyết đặc thù đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị

Nghị quyết áp dụng đối với 5 tuyến đường sắt: số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, với tổng chiều dài khoảng 253km, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Nghị quyết cụ thể hóa các chủ trương phát triển hạ tầng giao thông chiến lược của Thủ đô, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để triển khai các dự án theo phương thức hợp đồng chìa khóa trao tay. Đây cũng là bước triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù được quy định trong Luật Thủ đô năm 2006, tăng tính chủ động cho thành phố Hà Nội trong tổ chức đầu tư, huy động và sử dụng nguồn lực phát triển hệ thống đường sắt đô thị.