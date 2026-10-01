[Video] Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện
Trong 3 tháng cuối năm 2026, Hà Nội thí điểm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hướng tới giảm thủ tục, hạn chế việc người dân phải khai báo thông tin nhiều lần.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Công văn số 4996 chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-thi-diem-ho-tro-dang-ky-khai-sinh-ngay-tai-benh-vien-post992114.html