[Video] Hà Nội thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân từ hôm nay (27/9)

Những ngày cuối tháng 9, thời tiết Hà Nội đã dịu hơn, không còn cảm giác oi bức như giữa mùa hè. Hôm nay, Thủ đô tiếp tục có nắng nhưng cường độ không quá gay gắt. Sáng sớm, trời nhiều mây, ít khả năng có mưa. Nhiệt độ ở mức 25-27 độ, không khí khá mát mẻ, thuận lợi cho người dân đi làm, vui chơi, tập thể dục và tham gia các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần.