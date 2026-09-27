[Video] Hà Nội thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân từ hôm nay (27/9)
Từ hôm nay 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027, Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc.
Trong thời gian thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-thi-diem-dieu-chinh-toc-do-tren-cau-nhat-tan-tu-hom-nay-279-post991291.html