[Video] Hà Nội thay đổi địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính thuế từ ngày 16/11
Từ ngày 16/11, Thuế thành phố Hà Nội chấm dứt bố trí công chức tại 30 Điểm hỗ trợ dịch vụ công số để chuyển sang tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của cơ quan thuế.
Theo Công văn số 23755/VP-NC ngày 13/11/2026 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chủ trì, phối hợp với Thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan niêm yết thông tin địa chỉ Bộ phận Một cửa tại cơ quan thuế; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuế trực tuyến hoặc trực tiếp tại đây từ ngày 16/11.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-thay-doi-dia-diem-tiep-nhan-thu-tuc-hanh-chinh-thue-tu-ngay-1611-post1002718.html