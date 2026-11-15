[Video] Hà Nội thay đổi địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính thuế từ ngày 16/11

Pháp luật phát huy hiệu lực khi được thực thi nghiêm túc, thống nhất và công bằng. Một quyết định xử phạt chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ban hành đúng quy định, tổ chức thi hành đến cùng và đi liền với việc ngăn ngừa vi phạm. Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND tỉnh ban hành mới đây tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác này.