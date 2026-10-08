[Video] Hà Nội tăng tốc thi công 7 cầu qua sông Hồng phục vụ APEC 2027

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026, Hà Nội đang triển khai đồng loạt 7 dự án cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành vào quý II năm 2027 để phục vụ Hội nghị APEC.

Bảy dự án đang được đẩy nhanh thi công. Trong đó, dẫn đầu tiến độ là cầu Hồng Hà với khối lượng thực hiện đạt 1.862 tỷ đồng, tương đương gần 47%. Tiếp đó là cầu Mễ Sở đạt 814,8 tỷ đồng, tương đương hơn 45% giá trị hợp đồng.