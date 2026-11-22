[Video] Hà Nội tăng tốc cuối năm, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026
Chỉ còn hơn một tháng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Hà Nội đang tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực, quyết tâm tạo đà tăng trưởng trong chặng nước rút.
Theo báo cáo của UBND thành phố, 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán và tăng 11,3% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 4,17 tỷ USD, tương đương 92,7% mục tiêu cả năm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-tang-toc-cuoi-nam-quyet-tam-hoan-thanh-cac-muc-tieu-nam-2026-post1004634.html