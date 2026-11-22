Liên minh châu Âu (EU) và Indonesia đã vừa ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA), đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên. Các hiệp định hướng tới tự do hóa phần lớn dòng thuế quan, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương. Theo ước tính của EU, xuất khẩu của khối sang Indonesia có thể tăng gần 40% trong vòng 15 năm tới.