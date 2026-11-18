[Video] Hà Nội tăng mức hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, mắc bệnh hiểm nghèo
Thực hiện Luật Thủ đô năm 2026 về Chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã xây dựng, ban hành chính sách mới để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận mức hỗ trợ cao hơn từ năm 2027.
Trẻ em bị xâm hại; tử vong do tai nạn thương tích hoặc bị tai nạn thương tích nghiêm trọng được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt, tương đương 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Trẻ có hộ gia đình bị sập, đổ, trôi hoặc cháy nhà hoàn toàn, không còn nơi ở và được chính quyền cấp xã xác nhận cũng được hưởng mức hỗ trợ này.
Với vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khi lãnh đạo thành phố chỉ đạo thăm hỏi hoặc có đề xuất của Sở Y tế, mỗi trẻ thuộc diện bị xâm hại, tử vong hoặc bị tai nạn thương tích nghiêm trọng được hỗ trợ bổ sung tối đa 40 triệu đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-tang-muc-ho-tro-tre-co-hoan-canh-dac-biet-mac-benh-hiem-ngheo-post1003579.html