Trẻ em bị xâm hại; tử vong do tai nạn thương tích hoặc bị tai nạn thương tích nghiêm trọng được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt, tương đương 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Trẻ có hộ gia đình bị sập, đổ, trôi hoặc cháy nhà hoàn toàn, không còn nơi ở và được chính quyền cấp xã xác nhận cũng được hưởng mức hỗ trợ này.

Với vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khi lãnh đạo thành phố chỉ đạo thăm hỏi hoặc có đề xuất của Sở Y tế, mỗi trẻ thuộc diện bị xâm hại, tử vong hoặc bị tai nạn thương tích nghiêm trọng được hỗ trợ bổ sung tối đa 40 triệu đồng.