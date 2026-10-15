[Video] Hà Nội tăng mạnh phí trông giữ xe, nhiều nơi tăng gấp đôi

Cụ thể, tại khu vực đô thị lõi (tức khu bảo tồn cấp I, bao gồm các tuyến phố: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ), giá đỗ xe ô tô theo lượt (áp dụng với block 60 phút) tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt (gấp 1,67 lần). Giá gửi ô tô theo tháng dạng hợp đồng ngày tăng từ 3 triệu đồng lên 4,8 triệu /tháng (gấp 1,6 lần).

NGUYỄN THÚY