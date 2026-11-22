Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, giai đoạn 2023-2025, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm tại Thủ đô thường xuyên vượt 40 microgam/m³, riêng năm 2025 lên tới 48,5 microgam/m³.

Ngày 16/11 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đề nghị 7 tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô phối hợp kiểm soát ô nhiễm không khí, chia sẻ dữ liệu quan trắc, kiểm kê nguồn thải và xây dựng quy trình ứng phó chung.