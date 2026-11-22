[Video] Hà Nội tăng cường liên kết vùng kiểm soát ô nhiễm không khí
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội không chỉ xuất phát từ các nguồn phát thải trong địa bàn thành phố mà còn chịu tác động từ những địa phương lân cận. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp liên vùng đang được xác định là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát ô nhiễm từ sớm, từ nguồn.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, giai đoạn 2023-2025, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm tại Thủ đô thường xuyên vượt 40 microgam/m³, riêng năm 2025 lên tới 48,5 microgam/m³.
Ngày 16/11 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đề nghị 7 tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô phối hợp kiểm soát ô nhiễm không khí, chia sẻ dữ liệu quan trắc, kiểm kê nguồn thải và xây dựng quy trình ứng phó chung.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-tang-cuong-lien-ket-vung-kiem-soat-o-nhiem-khong-khi-post1004705.html