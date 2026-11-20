[Video] Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện nhiều tuyến đường gần sân Mỹ Đình
Từ 17h đến 24h ngày 24/11, tạm cấm toàn bộ ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên tại nhiều tuyến đường gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an Hà Nội đã phân luồng, tổ chức giao thông trong các ngày 20, 22 và 24/11.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-tam-cam-han-che-phuong-tien-nhieu-tuyen-duong-gan-san-my-dinh-post1004207.html