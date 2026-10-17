[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí. Một trong những nhiệm vụ của kế hoạch là sử dụng kết quả quan trắc, dự báo khí tượng và dự báo chất lượng không khí để chủ động khuyến cáo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ sớm.
Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối kỹ thuật, xây dựng cơ chế cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm không khí và ứng phó với ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trước 5-7 ngày khi có tín hiệu nguy cơ ô nhiễm, Sở phát thông tin nhận định sớm, đồng thời kích hoạt rà soát các nguồn thải lớn kết hợp đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-se-canh-bao-o-nhiem-khong-khi-truoc-1-tuan-de-nguoi-dan-chu-dong-ung-pho-post996034.html