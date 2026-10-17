[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối kỹ thuật, xây dựng cơ chế cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm không khí và ứng phó với ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trước 5-7 ngày khi có tín hiệu nguy cơ ô nhiễm, Sở phát thông tin nhận định sớm, đồng thời kích hoạt rà soát các nguồn thải lớn kết hợp đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa.

NGUYỄN THÚY