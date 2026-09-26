[Video] Hà Nội ra quân rà soát vi phạm phòng cháy chữa cháy nhà xưởng, kho bãi
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.
Kế hoạch nhằm tổng rà soát, đánh giá thực trạng và lập đầy đủ danh sách các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến vi phạm về PCCC; phân loại, xác định cụ thể từng hành vi vi phạm, mức độ nguy hiểm, tình trạng pháp lý, biện pháp xử lý đã thực hiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-ra-quan-ra-soat-vi-pham-phong-chay-chua-chay-nha-xuong-kho-bai-post991288.html