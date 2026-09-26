[Video] Hà Nội ra quân rà soát vi phạm phòng cháy chữa cháy nhà xưởng, kho bãi

Sáng 26/9, Quảng Ngãi bước vào ngày thứ hai, cũng là ngày cuối của đợt đấu giá 58 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Trong 28 mỏ được đưa ra đấu giá trong ngày, chủ yếu là các mỏ đất san lấp, trong khi lượng tổ chức, cá nhân tham gia giảm mạnh so với ngày đầu tiên.