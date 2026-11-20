Theo đó, tổ chức, cá nhân lập và trình hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi đến cơ quan tiếp nhận.

NGUYỄN THÚY