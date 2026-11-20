[Video] Hà Nội quy định cơ chế giao chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê không qua đấu thầu
UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 162, quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và điều kiện giao chủ đầu tư, đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công, không qua đấu giá, đấu thầu.
Theo đó, tổ chức, cá nhân lập và trình hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi đến cơ quan tiếp nhận.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-quy-dinh-co-che-giao-chu-dau-tu-du-an-nha-o-cho-thue-khong-qua-dau-thau-post1004326.html