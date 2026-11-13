[Video] Hà Nội phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng quy mô hơn 11.400ha
Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, quy mô nghiên cứu khoảng 11.418 ha.
Theo quyết định số 6075, quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 11.418 ha, thuộc 16 phường, xã gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Quy hoạch đưa ra chỉ tiêu dự báo quy mô dân số từ 800.000 đến 1.200.000.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-phe-duyet-quy-hoach-phan-khu-do-thi-song-hong-quy-mo-hon-11400ha-post1002395.html