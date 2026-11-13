[Video] Hà Nội phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng quy mô hơn 11.400ha

Về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, 243 hộ dân gồm 1.057 người thuộc tỉnh Phú Thọ chuyển về Hà Nội, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.