[Video] Hà Nội phân luồng giao thông đường Trần Hưng Đạo, Quán Sứ từ hôm nay (19/11)
Từ ngày hôm nay 19/11/2026 đến 31/5/2027, đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công các hạng mục thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Yết Kiêu đến đường Quán Sứ, tổ chức giao thông hai chiều đối với xe máy và một chiều đối với ô-tô theo hướng từ Yết Kiêu đi Quán Sứ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-phan-luong-giao-thong-duong-tran-hung-dao-quan-su-tu-hom-nay-1911-post1003757.html