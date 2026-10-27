[Video] Hà Nội nhanh chóng đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào thực tiễn

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thành ủy và trực tuyến tới 511 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 50 nghìn đảng viên tham gia. Nội dung tập trung vào 3 nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Trung ương thành những nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn Thủ đô. Trọng tâm là chuyển từ ban hành văn bản sang tổ chức thực hiện thực chất, đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì và người đứng đầu, lấy kết quả thực tế làm thước đo. Thành phố đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, hạ tầng số trong công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Hội nghị cũng triển khai các chuyên đề về quy định đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh và công tác thu hút, trọng dụng nhân tài.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hệ thống quản trị nhân tài đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và công nghệ chiến lược. Việc đánh giá nhân tài chú trọng năng lực thực tiễn, sản phẩm và giá trị đóng góp.