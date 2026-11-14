[Video] Hà Nội mở Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026, kết nối di sản với kinh tế sáng tạo

Mang chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ – Kinh tế sáng tạo”, lễ hội quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia trong nước, quốc tế. Điểm nhấn đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật 36 phút, kết hợp chèo, tuồng, ca trù, xẩm với opera, hiphop, múa đương đại và âm nhạc điện tử. Các hoạt động trải rộng từ Quảng trường sáng tạo, Chợ Đồng Xuân, các đình và di tích phố cổ đến Công viên Thống Nhất và những không gian biểu diễn. Tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, không gian sáng tạo trung tâm của Lễ hội, các triển lãm và hội chợ tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp và công chúng. Triển lãm mỹ thuật Art Hanoi 2026 quy tụ 11 nghệ sĩ nhiều thế hệ; các hội chợ “Nghề & Nghệ”, “Makers Market – Chăm hoa đua nở” có sự tham gia của hơn 200 đơn vị sáng tạo. Các sản phẩm từ chương trình Kết duyên Sáng tạo và Summer Camp “Re:Craft – Làng nghề tái sinh” cũng được giới thiệu, từng bước tiếp cận thị trường và kiểm chứng khả năng ứng dụng, thương mại hóa. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 28/11. Ban tổ chức cho biết mục tiêu không chỉ là giới thiệu nghệ thuật, mà còn kết nối di sản với thiết kế, công nghệ và thị trường, tìm hướng để các sáng kiến tiếp tục phát triển sau khi lễ hội khép lại.

HỒNG QUÂN