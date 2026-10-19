[Video] Hà Nội lấy ý kiến người dân về việc di chuyển cây hoa sữa
Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội thuộc Sở Xây dựng vừa đề nghị các xã, phường và Ban Quản lý các khu công nghệ cao, khu công nghiệp khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa.
Phạm vi rà soát tập trung tại các tuyến đường có mật độ trồng quá dày, gần khu dân cư, trường học, bệnh viện - nơi người dân phản ánh mùi hoa nồng nặc gây ảnh hưởng sinh hoạt. Chính quyền cơ sở sẽ thống kê vị trí, số lượng, tình trạng sinh trưởng của cây để xác định điểm ưu tiên xử lý, tránh di chuyển cơ học làm tổn hại cảnh quan. Dựa trên số liệu, các phường họp dân lấy ý kiến về phương án giữ nguyên chăm sóc, cắt tỉa chùm hoa hoặc di chuyển một phần cây để trồng loài thay thế phù hợp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-lay-y-kien-nguoi-dan-ve-viec-di-chuyen-cay-hoa-sua-post996445.html