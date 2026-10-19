[Video] Hà Nội lấy ý kiến người dân về việc di chuyển cây hoa sữa

Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu phải giải quyết hài hòa bài toán phát triển đô thị với bảo tồn những lớp di sản nằm dưới lòng đất, trên mặt đất và dưới mặt nước. Trong khi đô thị hóa gia tăng sức ép lên những dấu tích dưới lòng đất và mặt nước, dữ liệu khảo cổ vẫn phân tán, chưa được tích hợp đồng bộ vào quy hoạch. Làm thế nào để bảo vệ di sản trước khi công trình bắt đầu là vấn đề đặt ra trong quy hoạch chung của Đà Nẵng ?