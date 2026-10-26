[Video] Hà Nội kiên trì mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên

Để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội sẽ rà soát kịch bản tăng trưởng quý IV, xác định rõ đóng góp của từng ngành, lĩnh vực và dự án; đồng thời thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, ưu tiên công trình có khả năng hoàn thành trong năm. Cùng với đó là khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số.