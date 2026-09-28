[Video] Hà Nội kết hợp dữ liệu camera và GPS để xử lý ùn tắc giao thông

Từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho người khuyết tật tăng lên theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, với mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng/tháng. Do đó, nhân theo hệ số, một số nhóm khuyết tật nặng và đặc năng sẽ tăng theo.