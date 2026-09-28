[Video] Hà Nội kết hợp dữ liệu camera và GPS để xử lý ùn tắc giao thông
Hà Nội sẽ khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, camera AI và hành trình GPS của phương tiện nhằm đánh giá chính xác tình trạng giao thông, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn.
Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khảo sát công tác tổ chức giao thông và xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn thành phố năm 2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-ket-hop-du-lieu-camera-va-gps-de-xu-ly-un-tac-giao-thong-post991433.html