[Video] Hà Nội hoàn thành dữ liệu 99,6% số thửa đất

Từ phản ánh về mái nhà bị nứt, gãy của ông Ngô Quốc Trung, ở xóm Cây Bòng, xã La Hiên (Thái Nguyên), chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đo giám sát rung chấn ngay tại nhà dân. Kết quả cho thấy các thông số đo được thấp hơn giới hạn cho phép. Tuy nhiên, nguyên nhân hư hỏng ngôi nhà vẫn cần được làm rõ để giải quyết đầy đủ kiến nghị của gia đình.