[Video] Hà Nội hoàn thành dữ liệu 99,6% số thửa đất
Hà Nội đã hoàn thành thu thập cơ sở dữ liệu của gần 4,83 triệu thửa đất, đạt 99,6% tổng số thửa trên địa bàn, đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có kết quả cao nhất cả nước.
Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Công an thành phố làm sạch, đối chiếu dữ liệu dân cư; đồng thời hoàn thiện quy trình thủ tục, khai thác dữ liệu để rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố yêu cầu cơ sở dữ liệu phải bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”, đồng thời sử dụng ngay dữ liệu để rà soát các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận, góp phần tăng nguồn thu ngân sách từ đất đai.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-hoan-thanh-du-lieu-996-so-thua-dat-post995912.html