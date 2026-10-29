[Video] Hà Nội hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng với hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà

Trong quản trị một đô thị lớn như Hà Nội, giá trị của một kỳ họp của cơ quan dân cử không chỉ nằm ở số lượng nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết những điểm nghẽn đang cản trở phát triển, khơi thông các nguồn lực và tạo chuyển biến thiết thực trong đời sống nhân dân.