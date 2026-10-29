[Video] Hà Nội hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng với hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà
Tại kỳ họp thứ bảy vừa diễn ra, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố.
Theo đó, đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đáp ứng các điều kiện quy định. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện được xem xét hỗ trợ thêm. Kinh phí hỗ trợ được chi trả thông qua chủ hộ; Mỗi nhà được hỗ trợ một lần, bảo đảm công khai, đúng đối tượng và tránh trục lợi chính sách.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-ho-tro-toi-da-6-trieu-dong-voi-ho-gia-dinh-lap-dien-mat-troi-mai-nha-post998674.html