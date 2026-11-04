[Video] Hà Nội đưa 14 khu đất ra khỏi danh mục dự kiến thí điểm nhà ở thương mại
HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn. Thành phố đưa ra khỏi danh mục đối với 14 khu đất, tổng diện tích trên 109ha dự kiến thí điểm nhà ở thương mại.
Theo đó, điều chỉnh danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 và số 434/NQ-HĐND ngày 10/7/2025.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-dua-14-khu-dat-ra-khoi-danh-muc-du-kien-thi-diem-nha-o-thuong-mai-post1000117.html