Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng toàn diện, hiện đại, hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường kết nối với các lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, văn hóa và phát triển con người.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển mạng lưới trường học, bảo đảm cơ sở vật chất và chỗ học cho học sinh trên địa bàn. Cụ thể, trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến xây mới 68 trường THPT tại nhiều xã, phường. Đến năm 2050, số trường THPT được xây mới tăng lên 88.