[Video] Hà Nội dự kiến tiền ăn bán trú của học sinh cao nhất 50.000 đồng

Theo dự thảo, mức trần tiền ăn bán trú ở bậc mầm non dự kiến là 22.000 đồng một trẻ đối với bữa sáng và 40.000 đồng đối với bữa trưa. Ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, mức thu tối đa lần lượt là 25.000 đồng cho bữa sáng và 50.000 đồng cho bữa trưa. Căn cứ khung trần này, các trường sẽ xây dựng mức thu cụ thể sau khi đạt được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Hiện nay, mức trần tiền ăn bán trú tại các trường công lập áp dụng chung cho tất cả các cấp học là 20.000 đồng bữa sáng và 35.000 đồng bữa trưa. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận định mức thu hiện hành chưa theo kịp biến động giá cả thực tế về nhân công, thực phẩm, điện nước; đồng thời việc cào bằng một mức trần chưa phản ánh đúng sự khác biệt về quy mô và điều kiện giữa các trường.