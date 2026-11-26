[Video] Hà Nội dự kiến phát triển 500-600 cơ sở kiểm định khí thải xe máy
Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng phương án phát triển các cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy nhằm phục vụ lộ trình triển khai vùng phát thải thấp.
Theo đó, trên địa bàn thành phố sẽ phát triển khoảng 500-600 cơ sở kiểm định khí thải xe máy theo 4 giai đoạn, được đầu tư theo chủ trương xã hội hóa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-du-kien-phat-trien-500-600-co-so-kiem-dinh-khi-thai-xe-may-post1005538.html