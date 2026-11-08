[Video] Hà Nội dự kiến di dời, phá dỡ 136 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng

Qua rà soát ban đầu của phường Kiến Hưng, có 126 căn hộ khối đế tầng 2 và 3 của 3 tòa chung cư thuộc diện di dời các hộ dân để tháo dỡ, hoàn trả công năng theo quy hoạch.

Trong số này, tòa CT6A tại tầng 2 có 42 căn hộ, tầng 3 có 18 căn hộ; tòa CT6B tại tầng 2 có 27 căn hộ, tầng 3 có 10 căn hộ; tòa CT6C tại tầng 2 có 18 căn hộ, tầng 3 có 11 căn hộ.