[Video] Hà Nội dự kiến di dời, phá dỡ 136 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng
Hà Nội dự kiến di dời, phá dỡ 126 căn hộ khối đế tầng 2-3 của 3 tòa chung cư CT6A, CT6B, CT6C Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) và 10 căn nhà thấp tầng, vì vi phạm quy định trong xây dựng.
Qua rà soát ban đầu của phường Kiến Hưng, có 126 căn hộ khối đế tầng 2 và 3 của 3 tòa chung cư thuộc diện di dời các hộ dân để tháo dỡ, hoàn trả công năng theo quy hoạch.
Trong số này, tòa CT6A tại tầng 2 có 42 căn hộ, tầng 3 có 18 căn hộ; tòa CT6B tại tầng 2 có 27 căn hộ, tầng 3 có 10 căn hộ; tòa CT6C tại tầng 2 có 18 căn hộ, tầng 3 có 11 căn hộ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-du-kien-di-doi-pha-do-136-can-ho-va-nha-thap-tang-tai-ct6-kien-hung-post1001047.html