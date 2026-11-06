[Video] Hà Nội dự kiến di dời 246 căn hộ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ trong năm 2027

Theo kế hoạch, trong tháng 10 và 11/2026, các cơ quan chức năng tiến hành rà soát 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B và CT12C thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Nội dung kiểm tra bao gồm xác định tình trạng sử dụng thực tế, trường hợp chủ sở hữu đang sinh sống, cho thuê hoặc đã chuyển nhượng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đơn vị liên ngành sẽ phân loại những hạng mục được phép tồn tại, phải di dời hoặc phải phá dỡ, bảo đảm việc xử lý đúng quy định pháp luật và thẩm quyền.