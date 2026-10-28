[Video] Hà Nội dự kiến cần thu hồi thêm hơn 10.300 ha đất

Theo đó, thành phố đề xuất bổ sung 578 dự án với tổng diện tích đất thu hồi hơn 10.380 ha. Trong đó, hơn 310 dự án sử dụng vốn ngân sách có quy mô trên 1.900 ha, trên 130 dự án đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 600 ha và 27 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chiếm 1.300 ha.

Nhóm dự án ngoài ngân sách cần thu hồi hơn 6.500 ha đất để thực hiện hơn 100 dự án. Nhiều dự án vốn tư nhân có quy mô thu hồi trên 100 ha gồm: khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội; khu đô thị Liên Hà, Yên Thường và Bắc Hồng thanh toán cho dự án quốc lộ 1A; khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh; khu đô thị đa mục tiêu tại Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng và dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng. Đồng thời, thành phố đề xuất giảm diện tích thu hồi 307,5 ha tại 7 dự án đã phê duyệt.