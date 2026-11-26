Một trong những mục tiêu của HANIFF 2026 là đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng. Từ ngày 28/11 đến 2/12, phim sẽ được trình chiếu tại 7 cụm rạp. Các buổi chiếu ngoài trời ở Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây sẽ kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với nghệ sĩ, góp phần tạo không khí điện ảnh sôi động tại nhiều không gian công cộng của Thủ đô. Liên hoan dự kiến đón khoảng 1.000 khách mời và đại biểu, tăng so với con số khoảng 800 tại kỳ tổ chức năm 2024. Năm nay, ban tổ chức tuyển chọn 124 phim từ gần 870 tác phẩm đăng ký, nhiều hơn 7 phim so với kỳ Liên hoan lần thứ VII.

Nguyễn Hồng Quân