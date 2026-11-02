[Video] Hà Nội đo lường chỉ số hạnh phúc từ cảm nhận của người dân

Trong năm 2026, thành phố dự kiến khảo sát trực tiếp 8.860 người tại 126 xã, phường. Từ năm 2027, quy mô mẫu dự kiến tăng lên khoảng hai phần nghìn dân số. Khảo sát trực tuyến qua iHanoi sẽ hỗ trợ theo dõi xu hướng, nhưng không thay thế mẫu chính thức để tính chỉ số.

Chỉ số được chấm theo thang 10 điểm. Kết quả sẽ là một kênh tham khảo cùng với dữ liệu thống kê và các chỉ báo khách quan, phục vụ xây dựng, đánh giá chính sách và cải thiện chất lượng sống.