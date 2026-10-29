[Video] Hà Nội điều chỉnh giao thông đường Cổ Linh trong 3 tháng để thi công đường trên cao

Theo phương án tổ chức giao thông, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động tại các làn sát vỉa hè hai bên đường để thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường Cổ Linh phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án công trình khẩn cấp xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nhà thầu thi công theo từng phân đoạn chiều dài từ 20-30m, sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.