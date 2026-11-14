[Video] Hà Nội đề xuất mở rộng vùng phát thải thấp từ năm 2027

Theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội, căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2 của kế hoạch thí điểm vùng phát thải thấp dự kiến triển khai từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2027. Mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp tại các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, với tổng diện tích 5,7km², dân số gần 247.000 người. Nhiều phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị hạn chế, cấm lưu thông theo từng khu vực.

NGUYỄN THÚY