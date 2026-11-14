[Video] Hà Nội đề xuất mở rộng vùng phát thải thấp từ năm 2027
Hà Nội đề xuất mở rộng vùng phát thải thấp tại Hoàn Kiếm, Cửa Nam từ năm 2027, siết chặt phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội, căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2 của kế hoạch thí điểm vùng phát thải thấp dự kiến triển khai từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2027. Mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp tại các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, với tổng diện tích 5,7km², dân số gần 247.000 người. Nhiều phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị hạn chế, cấm lưu thông theo từng khu vực.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-de-xuat-mo-rong-vung-phat-thai-thap-tu-nam-2027-post1002542.html