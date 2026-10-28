[Video] Hà Nội đề xuất hơn 900 hộ dân phố cổ được ưu tiên mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm

Kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm cho thấy, có khoảng 902 hộ dân (3.621 nhân khẩu) đang sinh sống trong các nhà đông hộ, với diện tích bình quân dưới 5m² sàn/người. Bình quân mỗi hộ khoảng 4 người, nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trên một diện tích chưa đến 20m² sàn, thấp hơn nhiều lần so với diện tích nhà ở bình quân của thành phố.

Phần lớn các công trình là nhà ống, nhà cũ nằm sâu trong ngõ nhỏ, lối thoát nạn hạn chế, gây khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Không gian sống thiếu ánh sáng, ẩm thấp; trong khi nhiều hộ làm lao động tự do, thu nhập thấp và không ổn định, không đủ khả năng mua nhà ở thương mại.