Đề xuất một số định hướng đổi mới chính sách nhằm tạo đột phá cho phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, cần gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp. Đặt hàng đào tạo cần xuất phát từ cụ thể từ nhu cầu về ngành, trình độ và thời điểm. Kết quả việc làm là một căn cứ để điều chỉnh quy mô và nội dung đặt hàng.