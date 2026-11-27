[Video] Hà Nội công khai định lượng và hình ảnh suất ăn học sinh
Hà Nội đang tăng cường giám sát chất lượng bữa ăn bán trú, chuyển từ hậu kiểm sang giám sát theo thời gian thực. Thông qua nền tảng Hà Nội Check, phụ huynh có thể theo dõi thực đơn, định lượng, nguồn cung cấp thực phẩm, hóa đơn và hình ảnh suất ăn thực tế của học sinh.
Thông tin được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền đưa ra tại Hội thảo Giáo dục 2026, sáng 27/11.
Theo đó, các trường phải xây dựng định lượng riêng cho từng nhóm học sinh, công khai thực đơn theo chu kỳ hai tuần, bảo đảm đủ 5 thành phần dinh dưỡng. Hình ảnh bữa ăn thực tế được cập nhật lên hệ thống để phụ huynh theo dõi, giám sát.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-cong-khai-dinh-luong-va-hinh-anh-suat-an-hoc-sinh-post1005815.html