[Video] Hà Nội: Chi phí xây 5 tuyến metro không vượt quá 120 triệu USD/km với đoạn ngầm
HĐND TP Hà Nội cho phép lựa chọn nhà thầu chiến lược xây 5 tuyến metro theo hợp đồng chìa khóa trao tay, với yêu cầu giá hợp đồng bình quân đoạn ngầm không quá 120 triệu USD/km.
Ngày 4/11, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị (metro). Trong đó, cho phép lựa chọn nhà thầu chiến lược theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-chi-phi-xay-5-tuyen-metro-khong-vuot-qua-120-trieu-usdkm-voi-doan-ngam-post1000260.html