[Video] Hà Nội: Chi phí xây 5 tuyến metro không vượt quá 120 triệu USD/km với đoạn ngầm

Những hàng cây cổ thụ, công viên, vườn hoa và mặt nước không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng của Hà Nội mà còn là hạ tầng sinh thái quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Với định hướng mở rộng không gian xanh, thành phố đang từng bước hình thành mạng lưới xanh liên hoàn, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái bền vững.