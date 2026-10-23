[Video] Hà Nội cấm ô tô rẽ trái tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế giờ cao điểm

Ngày 22/10, Liên hợp quốc cho biết các cuộc không kích, tấn công bằng thiết bị bay không người lái cùng tình trạng hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra đang khiến đời sống của người dân tại hai khu vực Darfur và Kordofan của Sudan ngày càng khó khăn.