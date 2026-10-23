[Video] Hà Nội cấm ô tô rẽ trái tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế giờ cao điểm
Sau thời gian thí điểm và đánh giá thực tế, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 24/10 sẽ thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Theo phương án điều chỉnh, TP Hà Nội “Cấm xe ô tô rẽ trái” hướng từ Lê Đại Hành đi Mai Hắc Đế và hướng Mai Hắc Đế đi Lê Đại Hành vào các khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút hằng ngày.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-cam-o-to-re-trai-tai-nut-giao-le-dai-hanh-mai-hac-de-gio-cao-diem-post997567.html