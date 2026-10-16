[Video] Hà Nội bắt đầu cắt tỉa chùm hoa của gần 1.000 cây hoa sữa
Từ ngày 16/10, lực lượng chức năng Hà Nội bắt đầu cắt tỉa chùm hoa tại một số khu vực có mật độ cây hoa sữa dày đặc, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Đây là một trong những giải pháp trước mắt được Hà Nội triển khai trong thời gian nghiên cứu, rà soát mật độ cây hoa sữa tại các khu vực có phản ánh về mùi hương nồng, đặc biệt trong thời điểm cây bước vào mùa hoa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-bat-dau-cat-tia-chum-hoa-cua-gan-1000-cay-hoa-sua-post995768.html