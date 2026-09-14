[Video] Hà Nội bãi bỏ hai văn bản về dạy thêm, học thêm

Theo Kết luận số 01 ngày 4/5/2026 của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Quyết định số 22 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 5898 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về dạy thêm, học thêm không phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 5/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2013. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chấm dứt hiệu lực Hướng dẫn số 5898 và triển khai các quy định hiện hành về dạy thêm, học thêm theo các thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PV