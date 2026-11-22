[Video] Gỡ rào cản, tạo động lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 20/11, với nhiều chính sách mới nhằm giảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.
Đáng chú ý, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Luật cũng nâng ngưỡng doanh thu để doanh nghiệp được lựa chọn phương án tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-go-rao-can-tao-dong-luc-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-post1004704.html