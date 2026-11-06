[Video] Gỡ điểm nghẽn thanh toán gần 9.000 tỷ đồng tại sân bay Long Thành

Các Bộ Công an, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ hỗ trợ, xử lý đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam theo đúng thẩm quyền; đồng thời thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Nhằm khẩn trương khắc phục các tồn tại cũ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kiến nghị các bộ, ngành cử cán bộ tham gia Hội đồng kiểm định chất lượng và thẩm định giá tại dự án thành phần 3. Kết luận từ hội đồng sẽ là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh, tiến hành nghiệm thu, giải ngân khối lượng hoàn thành và sớm đưa công trình trọng điểm vào vận hành an toàn theo đúng quy định.