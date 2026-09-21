[Video] Giữ người khẩn cấp 7 người sau vụ ô tô tông nhóm người

Ba bị cáo trong vụ án đánh người đến “thân tàn ma dại” ở Đắk Lắk cho rằng, sức khỏe của anh Võ Mộng Đạt ra nông nỗi này không phải do các bị cáo đánh, mà có thể xuất phát từ việc gia đình anh Đạt "bị đòi nợ, bị té ngã" hoặc vợ anh "bị bệnh". Tuy nhiên Viện Kiểm sát nhận định những giả thuyết mà các bị cáo đưa ra là không có căn cứ.