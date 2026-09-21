[Video] Giữ người khẩn cấp 7 người sau vụ ô tô tông nhóm người
Từ va chạm khi lùi ô tô tại một quán ăn ở phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh, các bên xảy ra cự cãi, xô xát. Sau đó, một người điều khiển ô tô tông vào nhóm người trước quán, khiến một người bị thương, nhiều xe mô tô hư hỏng. Công an đã giữ khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Tối 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ xô xát, gây mất an ninh, trật tự xảy ra rạng sáng 19/9 tại một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán. Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút, Lê Miền Nam, sinh năm 1996, điều khiển ô tô rời quán. Khi lùi xe, ô tô va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhựt, sinh năm 2004. Sau đó, giữa Nam và Thạch Khê Ma Rine, nhân viên giữ xe của quán, xảy ra cự cãi rồi xô xát.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-giu-nguoi-khan-cap-7-nguoi-sau-vu-o-to-tong-nhom-nguoi-post989960.html