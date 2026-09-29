[Video] Gìn giữ và phát huy giá trị tư tưởng cụ Huỳnh Thúc Kháng
Vùng đất xứ Quảng xưa là “cái nôi” của Cách mạng, đây cũng là quê hương nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. Ông còn được Nhân dân yêu mến gọi là cụ Huỳnh, một trong những lãnh đạo phong trào Duy Tân, từng giữ chức Quyền Chủ tịch nước Việt Nam…
Tại xã Thạnh Bình (thành phố Đà Nẵng) ngày nay đang lưu giữ và bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Hiện di tích đang gìn giữ và trưng bày nhiều hiện vật của cụ Huỳnh: những đồ vật cụ dùng hàng ngày, những bức ảnh quý lúc cụ hoạt động trong phong trào Duy Tân đến lúc tham gia bộ máy Nhà nước Việt Nam... Đặc biệt, nơi đây còn trưng bày tờ báo Tiếng Dân do cụ Huỳnh sáng lập; nhiều bài thơ, văn do cụ sáng tác. Di tích là một “địa chỉ đỏ” nổi tiếng của địa phương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gin-giu-va-phat-huy-gia-tri-tu-tuong-cu-huynh-thuc-khang-post991627.html